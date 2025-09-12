Fenerbahçe Büyük Yükten Kurtulmuş: Bu Kadarı Da Pes Livakovic! Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık giden Dominik Livakovic, yeni takımından tüm dengeleri altüst etti. Hırvat kalecinin gelişi, takım arkadaşı Paulo Gazzaniga'yı huzursuz etti.

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya gönderildi.

YENİ TAKIMINA AYAK BASAR BASMAZ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Girona'da kaleci Paulo Gazzaniga, Livakovic'in transferinden memnun değil. Hırvat kalecinin ilk 11'e daha yakın olması, Arjantinli eldiven için büyük bir sorun yarattı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Livakovic, Girona'da kısa sürede kaleci rotasyonunu sarstı. Takım içinde bu durumun krize yol açtığı iddia ediliyor.

