Ali Koç’a Dişli Rakip! Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp’ın Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı: Sosyal Medya İkiye Bölündü…

Fenerbahçe’de gözler Eylül ayında yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp’ın ‘‘Birlikte Fenerbahçe’’ sloganıyla çıktığı kürsüde sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu. Kutlualp’in ilk sezonun ardından şampiyonluk gelmezse görevi bırakacağım sözleri olay oldu.

‘KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM’

Hakan Bilal Kutlualp, "26 Nisan'da Erol Bilecik bir sonraki toplantıya kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız dedi. 26 Temmuz geldi çıkılmadı. Sayın Başkan 'Ramak kaldı' dedi daha sonra Hamdi Bey '2 ay sonra' dedi. Sürekli erteleme oluyor." dedi.

Hakan Bilal Kutlualp, "Siz gelmeden önce Galatasaray’dan iki şampiyonluk geride olmamızı ‘Bu kabul edilemez bir durum, taşın altına elimizi koymamız gerek.’ diyerek eleştiriyordunuz; geldikten sonra bu farkı altıya çıkardığınız hâlde hâlâ nasıl aday oluyorsunuz, ben şaşırıyorum." ifadelerinde bulundu.

SADETTİN SARAN’LA BİRLEŞECEKLER Mİ?

Hakan Bilal Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Cesaretini tebrik ediyorum her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtı. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Onda da bende de ben başkan olayım da ne olursa olsun anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım. Önemli olan, yaptığımızın Fenerbahçe'ye faydasının olması.” diyerek konuştu.

‘BEN YÖNETİCİLİĞİ AZİZ BEY’DEN ÖĞRENDİM!’

Hakan Bilal Kutlualp, "Ben yöneticiliği Aziz Bey'den öğrendim. Galatasaray'a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. Söylediklerimi ilet dedi. "Bugün şampiyon oldunuz" dedi. Herkes irkildi. "Unutun burayı bugün, kupa çok da şey değil" dedi. İnsanlar doping yapılmış gibi canlandılar, o sene de şampiyon olduk. Benim de o gün öğrendiğim bir şeydir bu." Sözlerini söyledi.

SEÇİM VAADİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

En büyük vaadiniz nedir sorusuna Hakan Bilal Kutlualp: "22 Eylül'de Başkan mı oldum? Sezon sonu şampiyon olamazsam, sezon sonu hemen bırakacağım!" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU MESAJI

Hakan Bilal Kutlualp, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için Kerem Aktürkoğlu transferini geciktirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

