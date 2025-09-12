Yarı Final Öncesi Ergin Ataman’dan Korkutan Açıklama! Yıldız İsim İçin Karar Verildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025’te yarı finale çıkmayı başardı. Yunanistan’la yarı finalde karşılaşacak olan 12 dev adamda hazırlıklar sürerken Ergin Ataman’dan yeni açıklamalar geldi. Cedi Osman'ın sağlık durumuna dair konuşan Ataman, son kararın maç saati verileceğini dile getirdi.

2025 Eurobasket yarı final maçında 12 Dev Adam ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak olan mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

YARI FİNAL RAKİBİ YUNANİSTAN

Karşılaşma öncesi konuşan başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ve Cedi Osman’ın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan maçı üzerinde konuşan Ataman, “Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız.

Yarı Final Öncesi Ergin Ataman’dan Korkutan Açıklama! Yıldız İsim İçin Karar Verildi - Resim : 1

Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız.” dedi.

CEDİ OSMAN KRİTİK MAÇTA OYANAYACAK MI? ERGİN ATAMAN AÇIKLADI

Cedi Osman’ın sakatlığıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarı Final Öncesi Ergin Ataman’dan Korkutan Açıklama! Yıldız İsim İçin Karar Verildi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

