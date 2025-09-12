Fenerbahçe’nin Taçsız Golcüsüydü! Serdar Dursun’un Yeni Takımı Belli Oldu: İmzayı Attı Geri Dönüyor
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ardından İran kulübüne transfer olan Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu. Attığı goller ve kendine has penaltı vuruşlarıyla sık sık gündeme gelen milli golcünün yeni adresi açıklandı. İmzayı attı, hayırlı uğurlu olsun. İşte Serdar Dursun haberinin detayları…
Almanya'nın Darmstadt takımında Bundesliga II'de gol kralı olmuş, hemen ardından 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun yeni takımına imzayı attı. Milli yıldız takımın gol yükünü sırtlayacak.
İSMAİL KARTAL’IN YANINA GİTMİŞTİ
Fenerbahçe'den Karagümrük'e giden Serdar Dursun, daha sonra tekrar Fenerbahçe'de kısa süre oynadıktan sonra Alanyaspor'a transfer olmuştu. Serdar Dursun, geçen sezon ise İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran'ın Persepolis takımında forma giymişti.
SERDAR DURSUN İMZAYI ATTI! HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Serdar Dursun, transfer döneminin kapanmasına bir gün kala yeni takımına 1 yıllık imzayı attı. Kocaelispor, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
Kaynak: Haber Merkezi