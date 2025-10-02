Fenerbahçe'de Kritik Maç Öncesi Flaş Sakatlık... Deneyimli Kalecinin Parmağı Kırıldı
Fenerbahçe'de kritik Nice maçı öncesi flaş bir sakatlık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin ayak parmağında kırık tespit edildiği kaydedildi.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacağı maçın öncesinde gelen son sakatlık haberiyle sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak baş parmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İrfan Can Eğribayat, Ederson'un transfer edilmesinin ardından yedek kalmıştı.
