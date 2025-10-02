Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli Olacak

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakeminin Ali Şansalan olduğu açıklandı.

Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli Olacak
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; yarın Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli Olacak - Resim : 1
Ali Şansalan

Çanakkale Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Suat Güz ve Gökhan Barcın yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Gürcan Hasova görev yapacak. Ali Şansalan, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecek.

Yarın Trabzon'da oynanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak.

Kaynak: İHA

Trabzonspor Kayserispor
