Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Sürüyor
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanı tamamladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: İHA