Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

