Kadıköy’de Avrupa Ateşi: Fenerbahçe Nice Karşısında 2-1 Önde

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Tedesco ile yola devam etme kararından sonra ligde son olarak Antalyaspor'u yenen ve moral depolayan Sarı Lacivertliler, taraftarının önünde 3 puanı almak istiyor.

20.49 İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

20.34 İLK YARI BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

20.22 NİCE PES ETMEDİ

Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde hakem Jovanovic Skriniar'ın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kevin Carlos skoru 2-1'e getirdi.

20.11 İKİNCİ GOL DE KEREM'DEN

Kerem Aktürkoğlu 25. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi

19.58 KEREM YETİŞEMED

10. dakikada Fenerbahçe hücumunda Marco Asensio ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nu derinlemesine bir pas vermek istedi ancak Kerem topa yetişemedi.

19.48 İLK GOL KEREM'DEN

Fenerbahçe 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

19.45 MAÇ BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice'i konuk ediyor. Mücadelede ilk düdük geldi.

