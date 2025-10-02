Kadıköy’de Avrupa Ateşi: Fenerbahçe Nice Karşısında 2-1 Önde

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Nice’i konuk etti. Tedesco yönetiminde yükselen form grafiğini sürdüren Sarı Lacivertliler, mücadeleye hızlı başladı. 3. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Avrupa Ateşi: Fenerbahçe Nice Karşısında 2-1 Önde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Tedesco ile yola devam etme kararından sonra ligde son olarak Antalyaspor'u yenen ve moral depolayan Sarı Lacivertliler, taraftarının önünde 3 puanı almak istiyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

İLK YARI BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

NİCE PES ETMEDİ

Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde hakem Jovanovic Skriniar'ın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kevin Carlos skoru 2-1'e getirdi.

İKİNCİ GOL DE KEREM'DEN

Kerem Aktürkoğlu 25. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi

KEREM YETİŞEMED

10. dakikada Fenerbahçe hücumunda Marco Asensio ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nu derinlemesine bir pas vermek istedi ancak Kerem topa yetişemedi.

İLK GOL KEREM'DEN

Fenerbahçe 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

MAÇ BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice'i konuk ediyor. Mücadelede ilk düdük geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Kadıköy
Son Güncelleme:
Fenerbahçe – Nice Maçında İlk 11’ler Belli Oldu Fenerbahçe – Nice Maçında İlk 11’ler Belli Oldu
Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp Kavurdu Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti
İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Sonrası Hazırda Tutun! Hayat Kurtarıyor
Trabzonspor’dan Sürpriz İmza! Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun Trabzonspor’dan Sürpriz İmza
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Tüm Aktivistler AŞDOD Limanı'na Götürüldü
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak