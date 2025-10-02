Kadıköy’de Avrupa Ateşi: Fenerbahçe Nice Karşısında 2-1 Önde
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Nice’i konuk etti. Tedesco yönetiminde yükselen form grafiğini sürdüren Sarı Lacivertliler, mücadeleye hızlı başladı. 3. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada farkı ikiye çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Tedesco ile yola devam etme kararından sonra ligde son olarak Antalyaspor'u yenen ve moral depolayan Sarı Lacivertliler, taraftarının önünde 3 puanı almak istiyor.
Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde hakem Jovanovic Skriniar'ın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Kevin Carlos skoru 2-1'e getirdi.
Kerem Aktürkoğlu 25. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi
10. dakikada Fenerbahçe hücumunda Marco Asensio ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nu derinlemesine bir pas vermek istedi ancak Kerem topa yetişemedi.
Fenerbahçe 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice'i konuk ediyor. Mücadelede ilk düdük geldi.
