Fenerbahçe'de Jhon Duran Çıldırttı! Menajeri Çağırıldı

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen haftalardır ağrılarını gerekçe göstererek yeşil sahalardan uzak kalan Jhon Duran hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Benfica karşılaşmasında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan, MR sonuçları temiz çıkmasına rağmen ağrıları olduğunu söyleyen Jhon Duran için Fenerbahçe yönetiminde sabır taştı.

Jhon Duran, uzun süredir sahalardan uzak

Yönetimin Duran’ın menajerine “Sakatlık devam ederse ocakta yollarımızı ayırırız” diyerek rest çektiği iddia edildi.

Başkan Sadettin Saran’ın ara transfer dönemi için kolları sıvadığı ve 8 numara ve golcü transferi yapmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi