Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi

Süper Lig devi Galatasaray’ın gizli transferi ifşa oldu. Nusret'in Milano şubesinde Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve Hakan Çalhanoğlu'nun birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada viral oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karelerle heyecana boğulurken ‘Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a mı transfer oluyor?’ sorusu gündeme geldi. İlk açıklama geldi. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Galatasaray’dan sürpriz transfer adımı. Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’nin yeni restoranı, Milano’daki Casa Brera Oteli’nden gelen paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecana boğdu.

Aynı gün Milano’da Hakan Çalhanoğlu ile fotoğrafını paylaşan Nusret'in paylaşımlarından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kulüp yöneticisi Abdullah Kavukçu ile de aynı mekanda bulunduğu ortaya çıktı.

NUSRET GALATASARAY’IN GİZLİ TRANSFERİNİ İFŞA ETTİ

Nusret’in paylaşımları, fotolar ayrı ayrı paylaşılmış olsa da, aynı gün aynı mekanda bulunmaları nedeniyle Galatasaray’ın gizli transfer görüşmelerini açığa çıkardı.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı transfer oluyor?

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, yaşanan gelişme üzerine aldığı bilgiyi aktardı. Dindar'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Milano’daki 2 ayrı fotoğraf ve bazı ortak noktalar şüphe uyandırmıştı! Konuyu Galatasaray cephesine sordum ve “Bu haberler nerden çıkıyor?” yanıtını aldım. Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme de olmamış."

