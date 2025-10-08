Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalyaspor’da görevinden istifa eden Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oldu. İmzalar atıldı, hayırlı uğurlu olsun. İşte Emre Belözoğlu’nun anlaştığı o Süper Lig devi…

Son Güncelleme:
Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu’nun yeni adresi belli oldu. Belözoğlu, Süper Lig devi Eyüpspor’un başına geçiyor.

YENİLGİ SONRASI APAR TOPAR İSTİFASINI VERDİ

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Antalyaspor sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan mağlubiyet sonrası Emre Belözoğlu yapılan toplantıda istifasını bildirdi.

VE BEKLENEN HABER GELDİ! EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

45 yaşındaki teknik adamın, Antalyaspor’un ardından sıradaki adresi belli oldu. Fanatik’te yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1
Eyüpspor'la anlaştı

Geride kalan 8 haftada sadece 5 puan toplayabilen Eyüpspor milli araya 16. sırada girdi. Son olarak galibiyeti olmayan Kocaelispor’a kaybeden Eyüpspor’da Selçuk Şahin görevinden ayrıldı.

Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda EdiyorGalatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda EdiyorSpor
TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar YoldaTFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar YoldaSpor

Kaynak: Fanatik

Etiketler
Emre Belözoğlu Eyüpspor
Son Güncelleme:
Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi
Kimse Bunu Beklemiyordu! Reuters Resmen Duyurdu: Medya Devi Satılıyor, Tüm Dengeler Değişecek Medya Devi Resmen Satılıyor
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor! Kasa Dolup Taşacak
Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını Şaşırdı Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı
Fenerbahçe'de Jhon Duran Çıldırttı! Menajeri Çağırıldı Fenerbahçe'de Jhon Duran Çıldırttı! Menajeri Çağırıldı
Fenerbahçe ve VakıfBank Kupa İçin Sahada Fenerbahçe ve VakıfBank Kupa İçin Sahada
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı
Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var Ankara'da Rüşvet Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın