Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun
Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalyaspor’da görevinden istifa eden Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oldu. İmzalar atıldı, hayırlı uğurlu olsun. İşte Emre Belözoğlu’nun anlaştığı o Süper Lig devi…
Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu’nun yeni adresi belli oldu. Belözoğlu, Süper Lig devi Eyüpspor’un başına geçiyor.
YENİLGİ SONRASI APAR TOPAR İSTİFASINI VERDİ
Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Antalyaspor sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan mağlubiyet sonrası Emre Belözoğlu yapılan toplantıda istifasını bildirdi.
VE BEKLENEN HABER GELDİ! EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI
45 yaşındaki teknik adamın, Antalyaspor’un ardından sıradaki adresi belli oldu. Fanatik’te yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.
Geride kalan 8 haftada sadece 5 puan toplayabilen Eyüpspor milli araya 16. sırada girdi. Son olarak galibiyeti olmayan Kocaelispor’a kaybeden Eyüpspor’da Selçuk Şahin görevinden ayrıldı.
