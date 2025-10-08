Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu’nun yeni adresi belli oldu. Belözoğlu, Süper Lig devi Eyüpspor’un başına geçiyor.

YENİLGİ SONRASI APAR TOPAR İSTİFASINI VERDİ

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Antalyaspor sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan mağlubiyet sonrası Emre Belözoğlu yapılan toplantıda istifasını bildirdi.

VE BEKLENEN HABER GELDİ! EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

45 yaşındaki teknik adamın, Antalyaspor’un ardından sıradaki adresi belli oldu. Fanatik’te yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

Geride kalan 8 haftada sadece 5 puan toplayabilen Eyüpspor milli araya 16. sırada girdi. Son olarak galibiyeti olmayan Kocaelispor’a kaybeden Eyüpspor’da Selçuk Şahin görevinden ayrıldı.

Kaynak: Fanatik