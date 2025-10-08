Fenerbahçe ve VakıfBank Kupa İçin Sahada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası dev derbiye sahne olacak. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana bu akşam kozlarını paylaşacak.

Geçen sezonun şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley’in kazananı Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

Karşılaşma Ankara Spor Salonu’nda 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı unvanını paylaşıyor.

