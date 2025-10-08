Real Madrid Arda Güler İçin Kapıları Kapattı

Real Madrid, Arda Güler'e gelen teklifler için kapıları kapattı. Arda, Alonso'nun vazgeçilmez ismi oldu.

Real Madrid’de bu sezon ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Arda Güler’le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile adeta yeniden doğan Arda Güler’e Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United’in talip olduğu iddia edilmişti.

Football Insider’in haberine göre, Real Madrid’in Arda Güler’in takımdan gönderilmesi ihtimaline kapıları kapattı ve Alonso’nun Arda’yı "Kylian Mbappe ile birlikte takımın önemli ismi" olarak gördüğü belirtildi.

Real Madrid’le 10 maçta 3 gol 4 asist kaydeden Arda’nın takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
