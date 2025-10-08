Fenerbahçe'nin Yıldızından Sürpriz Karar! Sözleşmeyi Feshetti

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Szymanski’den sürpriz bir hamle geldi. Avrupa macerası için Polonyalı futbolcu sözleşmeyi feshetti.

Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski, Avrupa macerası için radikal bir karar aldı. Avrupa’nın beş büyük liginden birinde forma giymek isteyen oyuncu, bu hedef doğrultusunda menajerini değiştirdi ve yeni bir temsilciyle görüşmelere başladı.

ALİ KOÇ TARAFINDAN TRANSFER VETOSU YEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon’dan teklif alan Szymanski, o zamanki Başkan Ali Koç tarafından transferde veto yedi.

FENERBAHÇE’NİN YILDIZINDAN SÜRPRİZ HAMLE! SÖZLEŞİMESİNİ FESHETTİ

Transferin gerçekleşmemesinin ardından Szymanski, menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdı. Polonya basınına göre bu karar, oyuncunun Avrupa’da daha etkili bir temsilciyle çalışarak hayalini kurduğu büyük lig transferini gerçekleştirme planının bir parçası.

Szymanski’nin yeni stratejisi, Avrupa futbol piyasasında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga veya Ligue 1 gibi elit liglerde forma giymek isteyen oyuncunun bu hamlesi, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

