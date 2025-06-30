O Kentte Ormanlık Alanlara Girişler Yasak

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Düzce Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 1 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ve artan insan hareketliliğinin, orman yangını riskini artırdığı belirtildi. Bu nedenle il genelinde bir dizi önlem alındığı ifade edildi.

NE ZAMAN İZİN VERİLECEK?

Karar kapsamında, ormanlık alanlara yalnızca yetkililer ve orman idaresi tarafından zorunlu durumlarda izin verilen kişiler dışında giriş yapılamayacak. Ancak, ekli listede belirtilen orman parklarında 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla mangal, semaver ve piknik tüpü gibi ekipmanlarla piknik yapılmasına izin verilecek.

Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise yalnızca ilgili idarenin belirlediği kurallar çerçevesinde piknik yapılabilecek. Belirtilen alanlar dışında piknik ateşi, mangal, barbekü gibi ateşli aktiviteler tamamen yasaklandı. Ateşsiz piknik faaliyetlerine ise ilgili idarenin onayıyla izin verilebilecek.

AVCILARA MUAFİYET

Avlak avlanma izin belgesi alan avcılar ve bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av turizmi organizasyonları, yasaktan muaf tutulacak. Öte yandan, orman içi ve ormanla ilişkili köylerde anız, bahçe atığı ve benzeri materyallerin yakılması da kesin olarak yasaklandı.

KAMP YASAK

Ormanlık alanlarda ve çevresinde kamp yapmak, çadır kurmak ve karavanla konaklamak yasaklandı. Ayrıca, ormana yakın bölgelerde yapılacak düğün ve etkinliklerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: İHA