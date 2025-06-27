45 Kişinin Yargılandığı Saraçhane Davasında Yeni Gelişme

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması sonrası düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 45 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşma, fiziki yetersizlik nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Toplam 90 kişinin yargılandığı dosya, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle ikiye bölünerek 45’er kişilik gruplar halinde ele alındı. Bugünkü duruşmada, 45 sanıktan 30’u mahkeme salonunda hazır bulundu. Daha önce tutuklu yargılanan üç kişi ise 11 Nisan’da tensiple tahliye edilmişti.

Mahkeme, duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını aldı ve bu kişilerin gelecek celselerde duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verdi. Sanık avukatları, müvekkillerinin dinlenen kısmı için derhal beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, tüm sanıkların henüz dinlenmemiş olması nedeniyle bu talebi reddetti.

Davanın bir sonraki duruşması 24 Ekim 2025 tarihinde görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi