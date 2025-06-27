5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 4 Tutuklama

Bursa merkezli olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık yapan suç örgütüne ait çok sayıda silah, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 4 Tutuklama
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şebekeye yönelik, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, kendilerini “Akıllı Hisse Yatırımı” uzmanları olarak tanıtan suç grubu üyelerinin, İstanbul Şile Ağva’daki ormanlık alanda bulunan bir yazlık villayı üs olarak kullandıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, dolandırıcılık sonucu elde edilen paraların, paravan şirketler ve bazı kuyumcu hesapları aracılığıyla kripto para cüzdanlarına ve fiziki altına dönüştürüldüğünü tespit etti.

5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 4 Tutuklama - Resim : 1

Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31) ve F.D. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik Uzi, 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 67 fişek, 9 laptop, 1 tablet, 53 cep telefonu ve 102 SIM kart ele geçirildi. Dijital incelemeler, dolandırıcılık faaliyetleriyle milyonlarca liralık vurgun yapıldığını gösterdi.

5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 4 Tutuklama - Resim : 2

Bursa Emniyeti'nde sorgulanan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 4 kişi tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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