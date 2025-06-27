YKS’yi 1 Dakika ile Kaçırdı, Herkes Ona Üzüldü Ama Hayatı Değişti! Canlı Yayın Açtı, Sosyal Medya Fenomeni Oldu

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Samsun’da, 27 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna 1 dakika geç kalan Elif K., sosyal medyada adeta fenomen haline geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sınava girmek için gelen ancak kapılar kapandığı için içeri alınmayan Elif K., sınav sonrası sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekti.

Elif K., sınavı kaçırma sebebini, “Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Daha önce birkaç kez girmiştim, o yüzden çok da önemli değil. Seneye tekrar gireceğim” sözleriyle açıkladı. Bu samimi ve rahat yaklaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA MİLYONLARA ULAŞTI

Olayın ardından sosyal medyada canlı yayın açan Elif K., “Yayına da geç kaldım” başlığıyla ilk yayınında 3 bin 200 takipçiye ulaştı. Videoyu gördüğünde ilk başta linçlenmekten korktuğunu belirten Elif, “Derin bir nefes aldım. Haberi görünce korktum, ama yorumları okuyunca kendimle dalga geçmeye başladım. Edit yapanlara da kızmadım, eğlenceliydi” dedi. Canlı yayında takipçilerin sorularına samimi yanıtlar veren Elif, “Yayına da geç kaldım ama bu sefer içeri alındım” diyerek espri yaptı ve izleyicileri güldürdü.

'KADIKÖY BOĞASI GİBİ MEŞHUR OLDUN'

Elif K.’nın rahat tavırları, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, takipçilerinden gelen yorumlar da dikkat çekti. “Abla o sınava geç kalan sen miydin?”, “Kadıköy boğası gibi meşhur oldun” gibi yorumlar, Elif’in kısa sürede viral bir fenomene dönüştüğünü gösterdi. Sosyal medyada yapılan eğlenceli editler ve Elif’in kendine has üslubu, olayın konuşulmasını daha da artırdı.

Elif K.’nın hikayesi, sınav stresiyle dolu bir dönemde sosyal medyaya neşe katarak, kullanıcıların hem gülmesine hem de sınav süreçlerindeki zaman yönetiminin önemini bir kez daha hatırlamasına neden oldu.