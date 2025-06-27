Minibüs Takla Attı! Aynı Aileden 1'i Ağır, 5 Yaralı
Adıyaman‑Kahta Karayolu’nda kontrolden çıkan minibüs takla attı, aynı aileden beş kişi yaralandı. En küçüğü bir yaşında olan çocuklardan Mert Ü.’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Adıyaman‑Kahta Karayolu’ndaki Fuar Kavşağı’nda 02 BC 124 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirerek yoldan çıktı ve defalarca takla attı. Araçta bulunan Esma Ü. (27) ile çocukları Ayşegül (6), Mehmet Şah (5), Mert (3) ve Yiğit Ali (1) çeşitli yerlerinden yaralandı; bölgeye sevk edilen 112 ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti.
Hastaneden alınan bilgiye göre Mert Ü.’nün hayati tehlikesi sürerken, jandarma kazanın kesin sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.
Kaynak: İHA