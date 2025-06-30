Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci, emekli ve memur maaş artışları ile ilgili yeni anayasa çalışmaları değerlendirildi.

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Türkiye ve dünya gündemindeki hareketlilik sürerken, Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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Geniş kapsamlı ve yoğun bir gündemin bulunduğu Kabine Toplantısı’nın başlıklarından biri, “terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen güvenlik politikaları oldu.

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MASADA NELER VAR?

Toplantıda özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair beklentilerin ve yaz aylarında bu sürecin nasıl şekilleneceğinin ele alındı.

Kabine gündeminin bir diğer önemli başlığı ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırgan tutumu oldu. İran’a saldırılar düzenleyen ve 12 günlük bir savaş süreci başlatan İsrail’in tutumu masada değerlendirildi. Dış politikada Gazze'deki insani krizin yanı sıra bölgesel barış çabaları da masaya yatırıldı.

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EMEKLİ MAAŞINA ZAM DA KONUŞULDU

Aynı zamanda Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, olası teşvik ve destek paketleri, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ve memur-emekli maaş zammına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal desteklerin kapsamı da görüşüldü.

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Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularKabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki KonularSiyaset

Kaynak: AA-DHA

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