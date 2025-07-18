Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'den sevindiren haber geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 29 saat sonra kontrol altına alındı.

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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye devam etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altıeylül ilçemiz Kirazköy Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangını ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Balıkesir Orman yangınları
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