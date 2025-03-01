ABD'den İsrail'e Dev Silah Satışı

ABD’de Filistin’de on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail’e 3 milyar dolar değerinde bomba, güdüm kiti ve diğer silahların satışına onay verildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'e yaklaşık 3 milyar değerinde yeni silah satışlarına onay verdiği duyuruldu. Toplamda 3 farklı silah satışının onayı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

Söz konusu satışlardan birinin 2.4 milyar dolar değerinde 35 bin 500'den fazla MK-84 ve BLU-117 bombası ile 4 bin Predator savaş başlığı, diğerinin 675.7 milyon dolar değerinde mühimmat, üçüncüsünün ise 295 milyon dolar değerindeki D9R ve D9T Caterpillar buldozer ve ilgili ekipmanların satışını içerdiği öğrenildi.

Bu silah satışı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ay İsrail'e verdiği 2. satış paketi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA