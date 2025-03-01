Gazze Bombalar Altında, Can Kaybı 48 Bini Aştı
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında can kaybı 48 bin 388'e yükseldi. İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan daha önceki bombardımanlarda yıkılan yıkıntılarda 21 sivilin daha cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.
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