Gazze Bombalar Altında, Can Kaybı 48 Bini Aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan daha önceki bombardımanlarda yıkılan yıkıntılarda 21 sivilin daha cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.