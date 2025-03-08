ABD Açıkladı: SDG, IŞİD Hücre Liderini Yakaladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG'nin 6 Mart’ta düzenlenen bir operasyonla IŞİD hücre lideri Salah Mohammad Al-Abdullah’ı yakaladığını duyurdu. CENTCOM’un açıklamasına göre, operasyon Suriye’nin Deyrizor iline bağlı Şehil bölgesinde gerçekleştirildi. SDG, baskın sırasında 12.7 mm (.50 kalibre) keskin nişancı tüfeği, AK-47, el bombaları ve çeşitli mühimmat ele geçirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Mart’ta Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinin desteğiyle bir baskın düzenleyerek Suriye’nin Şehil bölgesinde IŞİD hücre lideri Salah Mohammad Al-Abdullah’ı yakaladı. Operasyon sırasında SDG, 12.7 mm (.50 kalibre) keskin nişancı tüfeği, AK-47, el bombaları ve çeşitli silahlar ile mühimmat da ele geçirdi.

SDG öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyon, IŞİD ağlarını zayıflatmak ve terör örgütünün bölgede yeniden güç kazanmasını önlemek amacıyla yürütülen IŞİD’i Yenilgiye Uğratma kampanyasının bir parçasıdır. Operasyon sırasında CENTCOM güçleri, SDG’ye teknik destek ve istihbarat sağlayarak operasyonu destekledi."

Kaynak: ANKA