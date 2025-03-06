IŞİD Operasyonunda 12 Gözaltı
Bingöl, Samsun ve Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 kişiden üçü tutuklandı. Dokuz şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Bingöl merkezli Samsun ve Malatya'da IŞİD operasyonu düzenlendi. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Adreslerden ise yasaklı yayınlar, dijital materyaller ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3’ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı, 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.
Kaynak: ANKA