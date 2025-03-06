Çekicinin Havaya Kaldırdığı Lüks Araç Birden Düştü!

Eskişehir'de park halindeki bir lüks aracın başına gelenler "eyvah" dedirtti. Çekiciyle kaldırılmak istenen lüks araç aniden yere düştü. Lüks araç büyük hasar aldı.

Çekicinin Havaya Kaldırdığı Lüks Araç Birden Düştü!

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinin Deliklitaş Mahallesi'nde, Deniz Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FUR 026 plakalı Mercedes marka araç, çekiciyle kaldırılmaya çalışıldı.

Çekicinin Havaya Kaldırdığı Lüks Araç Birden Düştü! - Resim : 1

Çekicinin aracı dört tekerleğinden bağlayarak havaya kaldırması sonucu, araç bir anda yerle buluştu.

Yüksekten düşen araç büyük oranda hasar gördü. Etraftaki kimsenin zarar görmemesiyle faciadan dönüldü.

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Kaynak: İHA

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