Şehit Doktor Koray Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev alan pratisyen hekim Koray Arslan (33), şehit düştü.

Rahtsızlandıktan sonra hayatını kaybeden Koray Arslan'ın cenazesi, dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandı.

Bugün Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Bahar Arslan, eşi Elena Arslan ve kardeşleri Yılmaz ve Burak Arslan güçlükle ayakta durdu. Baba Recep Arslan ise tekerlekli sandalyede törene katıldı.

Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Daha sonra şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile üyeleri bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA