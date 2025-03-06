İzmir'de Polis Memuru Öldürülmüştü: 'Sık Lan Buna' Diye Talimat Vermiş!

İzmir’deki kanlı çatışmanın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İzmir'de geçen yıl 28 Ekim'de, alkollü içki satışı yapan market ile husumetli bir grup arasında çıkan kavgada, Bostanlı Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, 7 şüpheliyi yakaladı ve 5'ini tutukladı.

İddianamede 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine Mesut Akgül'ün aracılık yaptığı belirtildi. Alacak meselesine aracılık eden Mesut Akgül’ün, S.S. ve M.K. arasındaki gerginliği tırmandırdığı ortaya çıktı.

Olay günü Mesut Akgül'ün İzmir'de yaşayan Enis İnal ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya İnal'ın davetiyle Muhammed Gönüldaş ve Umut Şahin Gönüldaş'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu Mehmet Sıddık Temel'in de aynı masada olduğunun altı çizildi. Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada Akgül'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada Akgül'ün Temel'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı.

6 EL ATEŞ ETMİŞ!

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Akgül'ün, yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve Pekgöz'ün de Temel'e 6 el ateş ettiği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

Savcı, tüm tutuklu sanıklar için ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, iş yeri sahibi Öz yönünden 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Kaynak: DHA