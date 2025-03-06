Camdan Düşen Hamile Kadın Hayatını Kaybetti: Eşi Dahil 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4. kattaki evinin balkonundan düşen yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki A.H.A., balkonundan düşerek yere çakıldı. Sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine geldi ve kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan A.H.A. ve 28 haftalık bebeği kurtarılamadı.

3 GÖZALTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, çamaşır asarken dengesini kaybedip balkondan düştüğü öne sürülen kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A. isimli erkek gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evdeki dolapta saklanırken yakalandığı ortaya çıktı.

KAN DONDURAN DETAY

Hamile kadının ölümüne ilişkin kan donduran bir detay ortaya çıktı. Komşuları olan ve binanın altında dükkanı bulunan Ömer Sağır, yaşananları anlattı. Olayın görgü tanığı olan Sağır, kadının metrelerce sürüklendikten sonra apartman girişinde kocasının kucağında gördüğünü aktardı. Ölen kadının yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu belirten Sağır, sağlık ekiplerinin gelmesi sonrasında kadının ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Ayrıca, olayın hemen öncesinde evde büyük bir kavga yaşandığı, camların kırıldığı ve bağırış seslerinin duyulduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA-İHA