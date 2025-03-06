Şanlıurfa'da Feci Kaza! 2 Ölü, 1 Yaralı

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 13'üncü kilometresinde Ramazan Öngün (65) yönetimindeki 34 FKG 827 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, sürücü Ramazan Öngün ile araçta bulunan Vesile Öngün'ün (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA