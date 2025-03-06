Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, 6 Gözaltı

Balıkesir'de belirlenen iki araç ve üç ikamet adresine eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 104 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, bir tabanca, bir şarjör, dört tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL nakit paraya el koydu.

Operasyon sonucunda olayla bağlantısı tespit edilen altı şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA