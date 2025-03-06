Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü yürekleri ağza getirdi. Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Çobançeşme kavşağı yönünde ilerleyen otomobilin sürücüsü G.K., kontrolünü kaybederek yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Kazanın etkisiyle G.K. ve araçta bulunan biri çocuk dört yolcu, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinde, sürücü G.K.’nin ehliyetsiz olduğu ve 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA