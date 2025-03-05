Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla Akfırat mevkiinde İstanbul istikametinde gerçekleşti. Emirhan Irız yönetimindeki 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki 34 KYS 32 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken araçta bulunan D.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleriyle birlikte D.Ç. hastaneye kaldırıldı. Emirhan Irız'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş
İSKİ Açıkladı: İstanbul’da Baraj Doluluk Oranı Arttı İSKİ Açıkladı: İstanbul’da Baraj Doluluk Oranı Arttı
İstanbul'da Yollar Rahatladı: Yoğunluk Azaldı, Trafik Kırmızıdan Yeşile Döndü İstanbul'da Yollar Rahatladı: Trafik Kırmızıdan Yeşile Döndü
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulamasında 3 Bin 145 Kişi Didik Didik Arandı Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulamasında 3 Bin 145 Kişi Didik Didik Arandı
İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu: Gerekçede Şaşırtan Çelişki İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu