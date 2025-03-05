Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla Akfırat mevkiinde İstanbul istikametinde gerçekleşti. Emirhan Irız yönetimindeki 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki 34 KYS 32 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken araçta bulunan D.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleriyle birlikte D.Ç. hastaneye kaldırıldı. Emirhan Irız'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA