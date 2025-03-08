Alfred Siklonu Can Aldı

Avustralya'da Alfred isimli siklonun yol açtığı sağanak yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Alfred Siklonu Can Aldı

Avustralya’da Alfred tropikal siklonunun neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer konuya ilişkin açıklamasında, 'Alfred'in ülkede yoğun yağış ve sellere neden olduğunu bildirdi. Sel sularına kapılan 61 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Acil müdahale eden iki askeri aracın çarpışması sonucu ise 13 kişi yaralandı.

Siklon nedeniyle ülkede alarm durumuna geçilirken, okullar tatil edilmiş, hastaneler ise yalnızca acil ameliyatlar için açık bırakılmıştı. Toplu ulaşım hizmetleri de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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