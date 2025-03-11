JÖH Taburu’nda Şok İddialar! ‘Meslektaşların Eşleriyle Yasak Aşk’ Soruşturması

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü köşe yazısında, Tunceli Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nda yaşanan bir dizi “uygunsuz” durumu gündeme getirdi.

Tabur komutanlığına iletilen bir dilekçede yazan iddialara yer veren Şardan, görevli iki personelin tabur komutanlığına 28 Ocak günü ayrı ayrı dilekçe verip, taburda görevli kimi askeri personel ve eşlerinin ahlak dışı ilişkilerinin bulunduğunu bildirdiğini belirtti.

Şardan, yazısında söz konusu iddiayı şu sözlerle anlattı: “Taburdaki askeri personelden bazısı, diğer meslektaşlarının eşleriyle cinsel ilişki içindeydi. Hatta eşlerinin kimi meslektaşlarıyla ilişkiye giren kadınlar, aynı zamanda hem taburdaki kimi askerlerin eşleri hem de kentte görevli bazı polislerle cinsel ilişkiye girmişti. Tabur komutanlığına iletilen bir dilekçede, cinsel ilişkiye giren kadınların, yaşam biçimlerini bazı ortamlarda hiç çekinmeden anlattıkları bilgisine yer verildi”

ÖZEL HEYET OLUŞTURULDU

İki personelin dilekçesi sonrasında aynı gün tabur komutanlığınca iki subay, bir astsubay ve dört uzman çavuştan oluşan soruşturma heyetinin görevlendirildiğini ifade eden Şardan, “Soruşturma sırasında, haklarında yakışıksız iddialar bulunan üç uzman çavuşla birlikte, personel dahil 187 kişinin bilgisine başvuruldu” dedi.

24 sayfalık soruşturma raporunda, haklarında soruşturma başlatılan üç uzman çavuş ve eşlerinin yanı sıra birçok ismin daha ifade verdiğini aktaran Şardan, “İfade veren bir askeri personel, 2021’den bu yana taburda görev yaptığını, soruşturma konusu olayları bir yıl önce duyduğunu, haklarında soruşturma başlatılan üç uzman çavuştan ikisinin eşlerinin, bir polisle birlikte olduklarını, hatta daha önce tayin olup gitmiş bir komutanın da söz konusu kadınlardan birisiyle ilişkisi olduğu bilgisini, heyete aktardı” ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI' DENİLDİ

Soruşturmayı yürüten özel heyetin, haklarında iddialar bulunan üç uzman çavuşun ifadesini aldığını ancak üçünün de suçlamaları kabul etmediğini yazan Şardan, üç uzman çavuşun ‘Ailece tanıştıklarını, zaman zaman ailece görüştüklerini, ancak eşlerinin anlaşamaması nedeniyle ailece görüşmeyi sonlandırdıklarını’ söylediklerini ifade etti.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Heyetin yaptığı araştırmalar sonrası hazırladığı raporda tüm iddiaların doğru çıktığını belirten Tolga Şardan, üç çavuş hakkında “sözleşmelerinin feshedilmesi” işleminin yapılması istendiğini kaydetti.

Hazırlanan raporun komutanlığa sunulduğunu söyleyen Şardan, dosyanın Ankara’ya gönderildikten sonra Tuncel Adliyesi’ne ulaştığını belirtti.

Kaynak: T24