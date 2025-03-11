Karanlıkta Korku Dolu Anlar, Bir Anda Alev Topuna Döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinden Kayseri'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsü Konya'da alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Son Güncelleme:

Seyir halindeki yolcu otobüsü Konya’da alev topuna döndü.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangın yürekleri ağızlara getirirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Karanlıkta Korku Dolu Anlar, Bir Anda Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Alanya’dan Kayseri’ye doğru yola çıkan otobüsteki yangının nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark edince aracı durduran otobüs şoförü, muavin ile yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Korkmuş yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız KaldıDepremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız KaldıGüncel
Kuzey Denizi'nde Korkutan Anlar! Petrol Tankeri ile Yük Gemisi ÇarpıştıKuzey Denizi'nde Korkutan Anlar! Petrol Tankeri ile Yük Gemisi ÇarpıştıDünya

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Konya Yangın Alanya Kayseri
Son Güncelleme:
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha 'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha
İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat! Köprü Çevresi Kıpkırmızı, Trafik Kilit Yola Çıkacaklar Dikkat! Köprü Çevresi Kıpkırmızı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar… Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar…