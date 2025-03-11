Karanlıkta Korku Dolu Anlar, Bir Anda Alev Topuna Döndü

Seyir halindeki yolcu otobüsü Konya’da alev topuna döndü.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangın yürekleri ağızlara getirirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alanya’dan Kayseri’ye doğru yola çıkan otobüsteki yangının nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark edince aracı durduran otobüs şoförü, muavin ile yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Korkmuş yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Kaynak: AA-DHA