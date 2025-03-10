Kuzey Denizi'nde Korkutan Anlar! Petrol Tankeri ile Yük Gemisi Çarpıştı

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çarpışma ihbarına yönelik acil durum müdahalesini koordine etmektedir. Alarm, 09.48'de verildi. Humberside'dan bir sahil güvenlik kurtarma helikopteri çağrıldı, ayrıca Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi."

32 YARALI VAR

Grimsby East Limanı Müdürü Martyn Boyers, ilk olarak 13 yaralının Windcat 33 gemisiyle, sonra da 10 yaralının kılavuz gemisiyle karaya çıkarıldığını açıkladı. PA Media daha sonra dokuz kişinin daha karaya çıkarıldığını bildirerek yaralı sayısının 32’ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: İHA