Kuzey Denizi'nde Korkutan Anlar! Petrol Tankeri ile Yük Gemisi Çarpıştı

Kuzey Denizi’nde bir petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada "Can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi" denildi. Grimsby East Limanı Müdürü Martyn Boyers, yaralı sayısını 32 olarak açıkladı.

Son Güncelleme:

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çarpışma ihbarına yönelik acil durum müdahalesini koordine etmektedir. Alarm, 09.48'de verildi. Humberside'dan bir sahil güvenlik kurtarma helikopteri çağrıldı, ayrıca Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi."

32 YARALI VAR

Grimsby East Limanı Müdürü Martyn Boyers, ilk olarak 13 yaralının Windcat 33 gemisiyle, sonra da 10 yaralının kılavuz gemisiyle karaya çıkarıldığını açıkladı. PA Media daha sonra dokuz kişinin daha karaya çıkarıldığını bildirerek yaralı sayısının 32’ye ulaştığını açıkladı.

Akaryakıt Tankeri Devrildi: 2 YaralıAkaryakıt Tankeri Devrildi: 2 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İngiltere kaza
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Trump'tan İran'a Bir Darbe Daha! Muafiyeti Sona Erdirdi Trump'tan İran'a Bir Darbe Daha
Suriye'de 'Alevi Katliamı' İddiası... Suriye Savunma Bakanlığı: Askeri Operasyon Sona Erdi Suriye Savunma Bakanlığı: Askeri Operasyon Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var