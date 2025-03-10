Trump'tan İran'a Bir Darbe Daha! Muafiyeti Sona Erdirdi

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta resmen başkanlık göreve başlamasının ardından dış politikada çok saldırgan bir tavır izleyen ve radikal değişikliklere giden ABD yönetimi, özellikle İran'a olan baskısını artırıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, dün Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın İran'dan gaz ve elektrik satın almasına olanak tanıyan yaptırım muafiyetini sona erdirmeye karar verdiklerini iletti.

'MAKSİMUM BASKI' STRATEJİSİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'ne göre Waltz, bu kararı Trump'ın Irak'ın İran enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmayı amaçlayan “maksimum baskı” stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi.

Irak uzun zamandır, özellikle de yerli üretimin yetersiz kaldığı yaz aylarında, enerji ihtiyacını karşılamak için İran'dan enerji ithalatına bağımlı halde. Washington daha önce Irak'ın İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına izin vermişti, ancak ABD son hamlesiyle Irak'ın İran enerjisine olan bağımlılığını azaltması için bastırıyor.

'IRAK'IN KALKINMASINDA ROL OYNUYORUZ'

Waltz, “ABD, Amerikan şirketlerinin Irak'ın ekonomik kalkınmasında daha büyük bir rol oynadığını görmek istiyor ve başarılarını engelleyen her türlü engeli ortadan kaldırma çabalarını teşvik ediyoruz” dedi.

İran gazını ikame etme çabalarının bir parçası olarak Irak, Körfez ülkelerinden ithalat da dahil olmak üzere alternatifleri araştırıyor. Irak Parlamentosu Petrol ve Gaz Komitesi sözcüsü Ali Shaddad, Basra'da bu değişimi kolaylaştıracak yüksek öncelikli bir projenin devam ettiğini doğruladı.

Bu arada bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irak hükümetinin yakında Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nin doğal gaz olanaklarından yararlanmaya başlamasını ve İran'a olan bağımlılığı daha da azaltmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: AA