Çin Bütçesinden 1,81 Trilyon Yuan Savunma Harcamalarına Ayırdı

Çin, 2025 yılı için merkezi hükümet bütçesinden savunma harcamalarına 1,81 trilyon yuan ayrıldığını açıkladı.

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Çin Bütçesinden 1,81 Trilyon Yuan Savunma Harcamalarına Ayırdı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Silahlı Polis Birliği'nden oluşan heyetin sözcüsü Wu Qian, 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 3. Toplantısı sırasında, savunma bütçesi ve Tayvan meselesine dair açıklamalarda bulundu.

Wu, Çin hükümetinin savunma ve ekonomik kalkınmayı paralel bir şekilde ilerletme politikasına uygun olarak makul bir savunma bütçesi belirlediğini ifade etti. 2025 yılı için ayrılan 1,81 trilyon yuanın, 2024 yılına göre yüzde 7,2'lik bir artışı temsil ettiğini belirtti.

Ayrıca, Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Wu, "Tek Çin" politikasının uluslararası camianın ortak görüşü olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Çin Savunma Sanayi
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