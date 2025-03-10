Suriye'de 'Alevi Katliamı' İddiası... Suriye Savunma Bakanlığı: Askeri Operasyon Sona Erdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 6 Mart Perşembe gününden bu yana çoğu sivil, yaklaşık bin 500 kişinin öldüğünü, çok sayıda Alevinin yaşadıkları bölgede güvenlik güçlerine bağlı gruplar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKERİ OPERASYON SONA ERDİ

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdülgani, Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde güvenlik tehditlerini ve ‘Esad yönetimiyle ilişkili olduğu iddia edilen birlikleri’ etkisiz hale getirdiğini” söyledi ve “Bunu başardıktan sonra askeri operasyonun sona erdiğini duyuruyoruz" dedi.

'DEVRİK REJİM KALINTILARI...'

"Operasyon için belirlenen tüm hedeflere ulaşmada güçlerin başarılı” olduğunu belirten Abdülgani, "Devrik rejim kalıntılarının ve subaylarının saldırılarını püskürtmeyi başardık" dedi ve "onları hayati yerlerden uzaklaştırdıklarını" ifade etti.

Abdülgani, "Güvenlik birimleri, önümüzdeki dönemde istikrarı sağlamak ve halkın emniyet ve güvenliğini korumak için çalışmalarımızı pekiştirmek üzere çalışacaktır” dedi. Hasan Abdülgani ayrıca, “devrilen rejimin kalıntılarıyla savaşmaya devam etmek ve gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmak üzere yeni planların" olacağına işaret etti.

SOHR’a göre, güvenlik güçlerine bağlı gruplar tarafından öldürülen çoğu Alevi olan en az 973 siville birlikte toplam ölen insan sayısı 1454'e ulaştı.

Kaynak: ANKA