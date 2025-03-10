CHP'li Başarır'dan 'Suriye' Açıklaması: 'Katliamın Alevisi-Sünnisi Olmaz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın başkanlığındaki CHP heyeti, bugün Yayladağı sınır kapısına giderek bir açıklama yaptı. Heyet, Suriye’nin Lazkiye bölgesinde Alevilere yönelik saldırılarla ilgili önceki gün Hatay’ın Arsuz ve Defne ilçelerine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
CHP'li Başarır'dan 'Suriye' Açıklaması: 'Katliamın Alevisi-Sünnisi Olmaz'

Suriye’nin Lazkiye bölgesinde Alevilere yönelik saldırılarla ilgili önceki gün Hatay’ın Arsuz ve Defne ilçelerinde incelemelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın başkanlığındaki CHP heyeti, bugün Yayladağı sınır kapısına giderek bir açıklama yaptı. Heyet adına konuşan Başarır, şunları söyledi:

“Lazkiye ve çevresinden gelen dehşet verici görüntüler, Suriye’nin çatışma ve huzursuzluğun vahim bir yere gittiğini göstermektedir. Suriye’de istikrarın sağlanamaması ve sivil kayıplara yol açan çatışmaların şiddetlenmesi Türkiye için büyük bir risk teşkil etmektedir. Türkiye’nin güvenliği ve esenliği için Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi şarttır. Mevcut Şam yönetimi Suriye’deki bütün vatandaşların güvenliğinden sorumludur. Suriye’de eski rejimin hatalarını ya da kabul etmediği uygulamalarını gerekçe göstererek özellikle Alevilere ya da sivil gruba saldırılar kabul edilemez.”

"BARIŞ GÜCÜ GÖREVLENDİRİLMELİ"

“Bir ülkedeki güvenlik gücü başka ülkelerden savaşmak için gelenleri içermez. Suriye’de güvenlik yeniden yapılandırılmalı, güvenlik birimleri içindeki bütün yabancılar silahsızlandırılmalıdır." diyen Başarır, "Bir daha bu tür çatışma ve katliamların yaşanmaması için kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve bütün grupların burada temsil edilmesi zorunludur. Şam yönetiminin sivillerin can güvenliğini sağlaması konusunda sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda, ülkede güvenliği sağlamak için uluslararası bir barış gücünün görevlendirilmesi elzemdir.” ifadelerini kullandı.

"NEFRET SÖYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

“Maalesef ki hükümete yakın medyada ve sosyal medyadaki nefret söylemleri kabul edilemez. Nefret söylemi haksız şiddetin meşru sayılmasına hizmet eder. Türk hükümetinin yaşanan zulüm karşısındaki sessizliği ve Dışişleri Bakanlığının sivil halkı sorumlu tutan açıklaması kabul edilemez. Türkiye’nin Şam yönetimi nezdinde girişimlerde bulunup bu tür olayların yaşanmaması için gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. Şam yönetimi ve uluslararası tüm muhataplar nezdinde etkili kararlı ve sonuç alıcı girişimlerde bulunmadır. Bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.”

"BU BİR İNSANLIK AYIBI"

“Biz dün de sivil ölümlere karşıydık, insanların katledilmesine karşıydık, bu gün de karşıyız." ifadelerini kullanan Başarır, "Katliamın, ölümün Alevisi-Sünnisi olmaz. Bu bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur, önce iktidarı sonra tüm dünyayı buradaki olayların bir an önce durdurulması için göreve, sorumluluk almaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

"SURİYE'DE YAŞANANLAR MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

“Dehşet verici görüntüleri kahırla izledik. İnsanlar evlerde öldürülüp, evler yakılıyor, insanların cenazeleri şu anda evlerinde ve defnedilmesine izin verilmiyor. Bir anlamda rövanş alır gibi Suriye’de bugün yaşananlar meşrulaştırmak doğru değildir. Bu bilgiler nereden geliyor, Samandağ’da, Defne’de yaşayan yurttaşlarımızın akrabaları orada; kız almışlar, kız vermişler, yeğenleri, amcaları, teyzeleri orada. O yüzden herkesi sağduyuya davet ediyorum. Bazı siyasetçilerin açıklamaları dehşet vericiydi bizim için, ne demek Esed döneminin artıkları? Onları mı meşru kılıyorlar? İki yaşındaki çocuk bu yüzden mi öldürülüyor? Buradan Varank’a sormak istiyorum, bir yaşında bir çocuk öldürüldü dün, bunu doğru mu buluyorsun o zaman?”

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