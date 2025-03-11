Kripto Para Yatırımcıları Alarmda! SMS ile Gelen Büyük Tehlike, Yüzde 230 Artış

Kripto para yatırımcılarını hedef alan SMS dolandırıcılığı, giderek daha fazla insanı mağdur ediyor.

Şikayetvar platformu, bu dolandırıcılık yöntemine dair kendilerine ulaşan şikayetleri analiz etti ve endişe verici bir artış tespit etti.

Verilere göre, 2024 ile 2025’in aynı dönemi (ocak, şubat, mart) karşılaştırıldığında, bu tür dolandırıcılıklara yönelik şikayetler %230 oranında yükseldi.

SMS DOLANDIRICILIĞININ EN YAYGIN YÖNTEMLERİ

Kripto para dolandırıcıları, kullanıcıları kandırmak için çeşitli taktikler uyguluyor. En çok karşılaşılan yöntemler şunlar:

Sahte Borsa SMS’leri: Popüler kripto para borsalarının adını kullanarak “Hesabınız tehlikede” veya “Kimlik doğrulamanız başarısız oldu” gibi mesajlar gönderiliyor. Kullanıcıların sahte linkler üzerinden giriş yapmaları sağlanarak hesap bilgileri ele geçiriliyor.

Yatırım Tuzakları: “1.000 TL yatır, 10.000 TL kazan” gibi mesajlarla sahte platformlara yönlendirme yapılıyor. Para yatıran kullanıcılar dolandırıcılara ulaşamıyor.

Vergi ve Komisyon Ücreti Talebi: “Kazandığınız parayı çekmek için vergi ödemeniz gerekiyor” gibi mesajlarla ödeme isteniyor. Kullanıcılar ödeme yaptıktan sonra dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Sahte Teknik Destek ve Müşteri Hizmetleri: Dolandırıcılar, kripto borsalarının müşteri hizmetleri gibi davranarak SMS ile arama talepleri gönderiyor. Kullanıcılardan giriş bilgileri ve kimlik doğrulama kodları alınarak hesapları ele geçiriliyor.

Ödül ve Çekiliş Mesajları: “Kripto para çekilişinde kazandınız, ödülünüzü almak için şu linke tıklayın” mesajlarıyla kullanıcılar sahte sitelere yönlendiriliyor ve hesapları ele geçiriliyor.

Kimlik Avı (Phishing) Mesajları: “Cüzdanınız bloke edildi, açmak için giriş yapın” gibi mesajlarla kullanıcıların kimlik ve banka bilgileri çalınıyor.

Sahte Uygulama Linkleri: Resmi borsa uygulamaları yerine sahte APK dosyaları veya linkler gönderilerek kullanıcıların cüzdan bilgileri çalınıyor.

Telefon Numaraları Üzerinden Gelen SMS’ler: Gerçek kişilerin veya şirket numaralarının kullanıldığı sahte mesajlar gönderiliyor, kullanıcılar kandırılıyor.

Banka veya E-Devlet Görünümlü SMS’ler: “E-devlet üzerinden kripto varlık düzenlemesi yaptınız mı?” gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendirme yapılıyor ve hesaplar ele geçiriliyor.

Sosyal Medya Reklamlarıyla Dolandırıcılık: Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlarda güven kazanarak SMS ile yönlendirme yapılıyor, ardından kullanıcıların paraları alınıyor.

ŞİKAYETLER ÇIĞ GİBİ

Platforma ulaşan kripto para dolandırıcılığıyla ilgili bazı şikayetlerse şöyle:

“Instagram DM'den gelen 'Bu size bıraktığım son mal varlığım ve bu fonu size sevgi adına vermek zorundayım. Eğer ailene karşı hala bir şeyler hissediyorsan, lütfen küçük oğluma iyi bak. Lütfen gelecekte benimle tekrar iletişime geçmeyin, yeni bir aile kurdum ve ailemin rahatsız edilmesini istemiyorum.' mesajıyla hiçbir ilişkim yoktur ve mesajda belirtilen hesap veya kişilerle hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Hesap bilgilerinin, bakiyenin ve linkin yer aldığı bu mesajı derhal engelledim, herhangi bir işlen yapmadım. Ancak bu mesajı, kişisel bilgilerimi ve güvenliğimi tehdit eden bir girişim olarak değerlendiriyorum."

“Gün içinde ara ara, bilgim dışında hiçbir yere giriş yapmadan mesajlar alıyorum. Bahis şirketlerinin ve bazı uygulamaların giriş onay kodu gönderildiği bir aracı şirket oluyormuş. Ancak, benim bu tür uygulamalardan hiçbirinde üyeliğim yer almamaktadır. Bu giriş girişiminde haberim olmadan hangi bahis şirketi veya para dönen uygulamalara aracı olduğunu bilgi olarak belirtmiyor ve ben sadece dolandırılırken gelen mesaja bakıp 'Ne oluyor?' demekten başka bir şey yapamıyorum. Oluşacak olan maddi manevi tüm kayıplarımdan, yasadışı işlemlerden adresi saklayan ve kod göndermekten başka hiç sorumluluk göstermeyen bu kurumdan şikayetçiyim."

"Uzun süredir bir yerlerden giriş şifresi geliyor. Ben hiçbir yere giriş yapmıyorum fakat her nedense telefonuma bu mesajlar düşüyor. Hakkımda bir işlem yapılıyorsa bu yapılan işlem bilgim dışındadır. Bununla ilgili bilgi sahibi olan varsa bilgi verebilir mi?"

"Bosmtal adlı kişiden 6 adet Sn. kullanıcı hesabınızı durdurduk. Aktivasyon için: (link) mesajı geldi, 1 adet ise e -d. E. V. L. E. T adınıza kayıtlı 20.000 Türk lirası aidat iadeniz onaylanmıştır. Başvuru için: (link) mesajı gelmiştir. Benim herhangi bir üyeliğim bulunmamaktadır. Şikayetimin incelenmesini talep ediyorum, bu konu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve zararı kabul etmediğimi bildiririm."

"Mesaj bana da geldi. Kesinlikle şikayetçiyim. Bilgilerimi alıp adıma borç filan çıkarırlarsa, benim iznim olmadan bilgilerimi alıp başka bir yerde, başka zaman kullanırlarsa kabul etmiyorum. Bu mesaj herkese gitmiş kesinlikle şikayetçiyim."

DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para yatırımcıları için SMS yoluyla yapılan dolandırıcılıklardan korunmanın en etkili yolları şöyle:

"Bilinmeyen linklere asla tıklamayın: Banka, borsa veya resmi bir kurumdan geldiği iddia edilen SMS'lerde yer alan linklere tıklamadan önce mutlaka resmi web sitesinden doğrulama yapın.

"Kripto borsalarının resmi kanallarını kullanın: Kripto borsa hesaplarınıza yalnızca resmi web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden giriş yapın. E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden gelen şüpheli bağlantılara güvenmeyin.

"İki faktörlü Kimlik doğrulamayı aktif edin: Kripto para hesaplarınıza giriş yaparken ek güvenlik önlemleri kullanın. Google Authenticator gibi uygulamalar, hesabınızın ele geçirilmesini önleyebilir.

"Telefon numaranızı ve kişisel bilgilerinizi koruyun: Numaranızın dolandırıcıların eline geçmesini önlemek için bilinmeyen platformlara üye olurken dikkatli olun. Mümkünse, yatırım işlemleri için farklı bir telefon numarası kullanın.

"Şüpheli SMS'leri BTK'ya bildirin: Dolandırıcılık amaçlı gelen mesajları 112 Acil Siber İhbar Hattı veya BTK'nın 1201 numarasına şikayet ederek yetkililerin harekete geçmesini sağlayabilirsiniz.

"Güçlü şifreler kullanın ve düzenli olarak değiştirin: Hesaplarınız için benzersiz ve güçlü parolalar oluşturun. Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmaktan kaçının."

Kaynak: DHA