Ölümden Döndü, Bacakları Kırıldı Ama Ders Almadı: 'İyileşince Devam Edeceğim'

İstanbul'da ekstrem spor videoları çeken 25 yaşındaki İbrahim Koyuncu, üst geçidin altından karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 6-7 metre yükseklikten yola düştü. Talihsiz genç, kazada her iki bacağını da kırdı.

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Olay, 6 Mart’ta Kadıköy Ayrılık Çeşmesi’ndeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi. Sosyal medyada adrenalin dolu videolar paylaşan Koyuncu, bu kez üst geçidin altındaki demirlere tutunarak karşıya geçmeyi denedi. Arkadaşları tarafından kayda alınan bu tehlikeli girişim sırasında, üst geçitteki vidalar nedeniyle zorlanan Koyuncu askıda kaldı. Geri dönmeye çalışırken gücü tükenen genç, kendini boşluğa bıraktı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yola düşen İbrahim Koyuncu, şans eseri ilerleyen bir aracın altında kalmaktan kurtuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sporcuyu hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde iki bacağında da kırık tespit edilen Koyuncu, ameliyata alındı.

"İYİLEŞİNCE DEVAM EDECEĞİM"

Tedavi süreci devam eden Koyuncu, "Böyle şeylerin denenmesini tavsiye etmiyorum. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. Ama iyileşince benzer denemeler yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

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