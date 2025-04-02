Servis Midibüsü Kontrolden Çıkıp Yamaca Çarptı! 1 Ölü, 16 Yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir fabrikanın servis midibüsü kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

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Servis Midibüsü Kontrolden Çıkıp Yamaca Çarptı! 1 Ölü, 16 Yaralı

Başbağlar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Muhittin S. yönetimindeki 41 ASH 335 plakalı midibüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Daha sonra yamaca çarparak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri kazazedelere müdahale etti.

Kazada araçta bulunan Doğan Özkan hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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