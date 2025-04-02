Çocuklar İçin Anlamlı Etkinlik

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklarla çizgi film gösterisinde bir araya geldi.

Çocuklar İçin Anlamlı Etkinlik

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Koruyucu aile hizmetinden yararlanan, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri düzenlenen çizgi film gösteriminde bir araya geldi.

Etkinlikte, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezlerinden toplam 200 kişilik katılım sağlandı. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği sinema gösterimi, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayan önemli bir buluşma oldu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasının yeterli olmadığını, çocukların sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden de desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştiren, eğlenceli olduğu kadar eğitici içerikler sunan çizgi filmler, onların gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Bugünkü yapım da paylaşmayı, yardımlaşmayı ve doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten içerikleriyle çocuklarımıza değerli mesajlar sundu. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük bir onur."



Kaynak: AA

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