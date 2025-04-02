Bilgileri Dışında AKP'ye Üye Yapılan İsimler Suç Duyurusunda Bulunacak

Medya Ombudsmanı ve gazeteci Faruk Bildirici, AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı’na izinsiz üye kaydedildiğini öğrenince harekete geçti. İtiraz dilekçesini sunan Bildirici, üyeliğin silinmemesi halinde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolle, adının AKP’ye 3 yıl önce üye yapıldığını öğrendiğini belirten Bildirici, bu durumu "sahtecilik" olarak nitelendirerek, kişisel bilgilerin devletin kontrolündeki verilerle çalındığını vurguladı.

Bildirici şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunacağım. Tabii suç duyurumda, sahte üyelik formumu ve belgeleri de isteyeceğim. Bakalım benim adıma kimler imza atmış, formu nasıl düzenlemişler? Sahtecilikten utanıyorlarsa en azından özür dilerler…"

Benzer şekilde bir başka gazeteci Prof. Dr. Doğan Tılıç da TC kimlik bilgileriyle kendisinin de sahte üye yapıldığını öğrendi. İki isim de özellikle yaşlı bireylerin sistematik şekilde üye yapıldığını ve bunun bir organize sahtecilik olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA