Yoğun Sis Düzce'yi Esir Aldı

Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda yoğun sis sonrası görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşadı.

Son Güncelleme:
Yoğun Sis Düzce'yi Esir Aldı

Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda öğleden sonra etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Kabalak’tan Tepeköy mevkisine kadar etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, güzergah boyunca önlemler alarak kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgede hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Meteoroloji Uyarmıştı, Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Başladı Meteoroloji Uyarmıştı, Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Başladı
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!