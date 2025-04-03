TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından TRT’de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmış, ünlü isimler meslektaşlarına destek veren paylaşımlar yapmıştı. Aybüke Pusat’ın ardından sevgilisi ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın da yakında ekrana gelecek TRT yapımı ‘Muhabir’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.

DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

TRT dizilerinde boykot sonrası dalgalanmalar devam ederken yeni bir oyuncunun ismi daha gündem oldu. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar’ın paylaştığı TRT’nin yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinde rol alan Murat Daltaban hakkında sosyal medyada yayılan iddialar dikkat çekti.

TAKİBİ BIRAKTI

Dizinin resmi sosyal medya hesabının Instagram’da boykot çağrısı yapmasının ardından Murat Daltaban’ı takip etmeyi bırakması sonrasında ünlü oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığını öne sürdü.

Ben kaçırmışım. TRT 1'in ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinde yer alan #MuratDaltaban da boykot çağrısı yapmış. Ve dizinin instagram sayfası oyuncuyu takipten çıkmış.



Muhteşem oyunculuğuyla Poyraz Karayel izleyicilerinin gönlünde taht kurmuştur. Severiz Murat Daltaban'ı... pic.twitter.com/u2oV55Mfxi — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) April 2, 2025

Ünlü oyuncu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ise X hesabından ‘Halkın şefkate ihtiyacı vardı Ekrem de onu verdi…’ diyerek eleştirmişti.

Halkın şefkate ihtiyacı vardı Ekrem de onu verdi… — Murat Daltaban (@mura7dal7aban) March 29, 2025

TRT'nin #BirZamanlarİstanbul dizisinde oynayan #MuratDaltaban'da boykota destek vermişti.

Dizinin resmi instagram sayfası oyuncuyu takipten çıkmış. pic.twitter.com/gVVqXS7LUS — Dizi Dünyası (@nanedizidunyasi) April 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi