TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor
TRT dizilerinde rol alan oyuncuların boykot çağrıları sonrasında kadrolardan çıkarılmasının ardından ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisi oyuncusu Murat Daltaban’ın da kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. Dizinin sosyal medya hesabı ünlü oyuncuyu takibi bıraktı. Ünlü oyuncu diziye veda mı edecek? İşte çok konuşulan iddianın detayları…
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından TRT’de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmış, ünlü isimler meslektaşlarına destek veren paylaşımlar yapmıştı. Aybüke Pusat’ın ardından sevgilisi ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın da yakında ekrana gelecek TRT yapımı ‘Muhabir’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.
DİZİDEN ÇIKARILDI MI?
TRT dizilerinde boykot sonrası dalgalanmalar devam ederken yeni bir oyuncunun ismi daha gündem oldu. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar’ın paylaştığı TRT’nin yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinde rol alan Murat Daltaban hakkında sosyal medyada yayılan iddialar dikkat çekti.
TAKİBİ BIRAKTI
Dizinin resmi sosyal medya hesabının Instagram’da boykot çağrısı yapmasının ardından Murat Daltaban’ı takip etmeyi bırakması sonrasında ünlü oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığını öne sürdü.
Ben kaçırmışım. TRT 1'in ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinde yer alan #MuratDaltaban da boykot çağrısı yapmış. Ve dizinin instagram sayfası oyuncuyu takipten çıkmış.— Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) April 2, 2025
Muhteşem oyunculuğuyla Poyraz Karayel izleyicilerinin gönlünde taht kurmuştur. Severiz Murat Daltaban'ı... pic.twitter.com/u2oV55Mfxi
Ünlü oyuncu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ise X hesabından ‘Halkın şefkate ihtiyacı vardı Ekrem de onu verdi…’ diyerek eleştirmişti.
Halkın şefkate ihtiyacı vardı Ekrem de onu verdi…— Murat Daltaban (@mura7dal7aban) March 29, 2025
TRT'nin #BirZamanlarİstanbul dizisinde oynayan #MuratDaltaban'da boykota destek vermişti.— Dizi Dünyası (@nanedizidunyasi) April 2, 2025
Dizinin resmi instagram sayfası oyuncuyu takipten çıkmış. pic.twitter.com/gVVqXS7LUS
Kaynak: Haber Merkezi