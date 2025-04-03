TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor

TRT dizilerinde rol alan oyuncuların boykot çağrıları sonrasında kadrolardan çıkarılmasının ardından ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisi oyuncusu Murat Daltaban’ın da kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. Dizinin sosyal medya hesabı ünlü oyuncuyu takibi bıraktı. Ünlü oyuncu diziye veda mı edecek? İşte çok konuşulan iddianın detayları…

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TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından TRT’de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmış, ünlü isimler meslektaşlarına destek veren paylaşımlar yapmıştı. Aybüke Pusat’ın ardından sevgilisi ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın da yakında ekrana gelecek TRT yapımı ‘Muhabir’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.

TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

TRT dizilerinde boykot sonrası dalgalanmalar devam ederken yeni bir oyuncunun ismi daha gündem oldu. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar’ın paylaştığı TRT’nin yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinde rol alan Murat Daltaban hakkında sosyal medyada yayılan iddialar dikkat çekti.

TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

TAKİBİ BIRAKTI

Dizinin resmi sosyal medya hesabının Instagram’da boykot çağrısı yapmasının ardından Murat Daltaban’ı takip etmeyi bırakması sonrasında ünlü oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığını öne sürdü.

Ünlü oyuncu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ise X hesabından ‘Halkın şefkate ihtiyacı vardı Ekrem de onu verdi…’ diyerek eleştirmişti.

TRT’den Ünlü Oyuncu Murat Daltaban’a Veto Yolda mı? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Boykota Destek Vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan ÇıkarıldıBoykota Destek Vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan ÇıkarıldıGüncel

Sevgilisi Aybüke Pusat'a Destek Veren Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden ÇıkarıldıSevgilisi Aybüke Pusat'a Destek Veren Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Daltaban TRT Boykot Ekrem İmamoğlu Aybüke Pusat
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