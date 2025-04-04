Acun Ilıcalı'nın Favori Şampiyonu Hilmi Cem Mutluluğa Bir Adım Daha Attı

Survivor’da şampiyon olmasının ardından ismini ünlüler listesine yazdıran, dizi ve sinema projeleriyle de ekranlarda boy göstermeye devam eden Hilmi Cem, sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlanarak ilişkilerini bir üst levele taşıdı.

AVATAR ATAKAN YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü çifti yakın dostları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz da bu özel günde yalnız bırakmadı. Genç çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Nişanlanan çifte mutluluk dileyen takipçileri sosyal medyada nişan fotoğraflarının altına ‘Hilmi Cem’i tanıyamadım çok değişmiş’, ‘Mutluluklar’, ‘Ne zaman olmuş’ gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi