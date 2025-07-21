ABD'den İsrail'e Şam Eleştirisi

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press'e (AP) Suriye'deki gelişmelere ilişkin mülakat verdi. Özel Temsilci Barrack, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek, mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını söyledi.

İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrack, İsrail'in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve "çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha yarattığını" vurguladı.

Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin Tel Aviv yönetimiyle görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Suriye'deki yeni hükümet açıkça aynı görüşte değildi" ifadesini kullandı.

İSRAİL'E ELEŞTİRİ

Suriye ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin sadece Süveyda ilinde çatışmayı kapsadığını ve sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinin askersizleştirilmesi tartışması gibi iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı sorunları içermediğini vurguladı.

Barrack, ateşkes öncesindeki görüşmelerde, tarafların, Suriye hükümetine bağlı güç ve mühimmatın Şam'dan Süveyda'ya hareketi gibi meselelerde anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

"İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru" diyen Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" ifadesini kullanarak, Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğine işaret etti.

Kaynak: AA